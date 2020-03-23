إيطاليا: ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 6077 شخصا والإصابات إلى أكثر من 50 ألفا

أعلنت هيئة الدفاع المدني الايطالية مساء اليوم الاثنين، تسجيل 601 حالة وفاة و3780 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الاجمالي للوفيات، منذ تفشي الوباء في البلاد، الى 6077 وفاة، والاصابات الى 50418 اصابة.

وكانت ايطاليا قد أعلنت مساء أمس الاحد تسجيل 651 وفاة و3957 اصابة بالفيروس.

وأشار رئيس الدفاع المدني، مفوض الحكومة لطوارئ فيروس كورونا، انجيلو بوريللي، في المؤتمر الصحفي اليومي، الى أن عدد الاشخاص المصابين قيد الحجر المنزلي يبلغ 26522 وبالعناية المركزة 3204 مريض.

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