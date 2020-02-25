إيطاليا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 11 شخصا

أعلنت السلطات الايطالية مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 11 شخصاً، بعد إعلان 3 حالات وفاة في الساعات الأخيرة الماضية في لومبارديا شمال إيطاليا، المقاطعة الأكثر تضرراً من عدوى المرض.

وأوضح رئيس هيئة الدفاع المدني، مفوض الحكومة الايطالية لحالة طوارئ فيروس كورونا « أنجيلو بوريللي » بأن الاشخاص المتوفين الجدد، إضافة إلى السبعة المعلن عنهم أمس الاثنين، هما رجلان يبلغان من العمر 91 و84 عاماً، وإمرأة تبلغ من العمر 83 عامًا.

كما توفيت امرأة بوحدة العناية المركزة بمستشفى مدينة تريفيزو (مقاطعة فينيتو) تبلغ من العمر 76 عامًا بسبب مضاعفات صحية مرتبطة بالجهاز التنفسي.

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