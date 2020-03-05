إيطاليا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 148 شخصا

أعلن رئيس هيئة الدفاع المدني في إيطاليا « أنجيلو بوريللي » خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إرتفاع الاصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 3296 حالة، بزيادة قدرها 590 شخص مصاب مقارنة بأمس الاربعاء، بينما إرتفعت الوفيات إلى 148، حيث تم تسجيل 41 حالات وفاة جديدة اليوم.

وأشار المسؤول الايطالي إلى أنه تم تسجيل زيادة في عدد المتعافين، بلغت نسبتهم 10.7% من المصابين بفيروس (كوفيد-19) بينما بلغ معدل الوفاة 3.8%.

وما تزال المقاطعات الشمالية الثلاث، لومبارديا، فينيتو وإميليا رومانيا الاكثر تضرراً من حيث عدد الاصابات والموتى. وفي لومبارديا تمّ تأكيد 1777 إصابة و98 حالة وفاة، بتسجيل 25 وفيات إضافية اليوم.

أما في مقاطعة إميليا رومانيا فقد تمّ رصد 658 إصابة، و30 وفاة، بعد تسجيل 8 وفيات اليوم، وفي فينيتو تمّ تأكيد 380 إصابة و4 وفيات جديدة اليوم لترتفع حالات الوفيات إلى 10.

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