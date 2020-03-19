إيطاليا تتخطى الصين.. 427 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي 3405

تجاوز عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في إيطاليا عدد الوفيات المعلن عنها في الصين، حيث صرح رئيس الدفاع المدني الايطالي مساء اليوم الخميس، بأن اجمالي الوفيات بلغ 3.405 حالة وفاة، بعد اضافة 427 وفاة في الساعات الاربعة والعشرين الماضية.

يشار الى أن عدد الضحايا المعلن عنهم في الصين حتى الآن يبلغ 3.245 حالة وفاة.

وكشف رئيس الدفاع المدني أنجيلو بوريللي في مؤتمره الصحفي اليومي، عن أن الاصابات بالوباء قفزت إلى 33.190 اصابة، بعد تسجيل 4.480 اصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين، بمن فيهم الضحايا والمتعافون، 41.035.

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