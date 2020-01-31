إيطاليا تُسجّل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد لدى سائحيْن صينيين

أعلن رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي ووزير الصحة في مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس، أنه تم تأكيد أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد لدى سائحين صينيين، وأنه تم تحويلهما إلى مستشفى (سبالانزاني) التخصصي للأمراض المعدية بالعاصمة روما.

وأكدت مصادر طبية استقرار الحالة الصحية للزوجين الصينيين المنحدرين من منطقة ووهان، مركز تفشي الفيروس في وسط الصين.

كما قرر رئيس الوزراء تعليق حركة النقل الجوي من وإلى الصين، معتبرا أن إيطاليا هي « أول دولة تتبنى تدبيراً احتياطياً من هذا النوع » .

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