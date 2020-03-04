إيطاليا تُقرر إغلاق جميع المؤسسات التعليمية بسبب كورونا

اتخذت السلطات الإيطالية قرارا يقضي بتعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية في البلاد، بما فيها المدارس والجامعات، بدءا من يوم الخميس وحتى 15 مارس الجاري، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وسيتعين على الإيطاليين الحفاظ بمسافة لا تقل عن متر بين شخص وآخر، والتحية عن بعد بلا مصافحة وعناق وتبادل للقبلات، مع إلغاء جميع المؤتمرات والاجتماعات، إضافة إلى توصية الأشخاص فوق سن 75 عاما بعدم الخروج من المنازل.

وكانت السلطات الايطالية قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء، ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 2263 شخصًا، والوفيات إلى 79 حالة وفاة، فيما تعافى 160 من المرضى.

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