إيطاليا: حالة وفاة سابعة بسبب فيروس كورونا

اقرأ المزيد ...

رابع وفاة بفيروس كورونا في إيطاليا ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد في إيطاليا إلى 4 حالات وفاة، حيث توفي رجل مسن (84 ...

السعودية: إرتفاع عدد ضحايا فيروس "كورونا" إلى 64 شخصا أعلنت اليوم الاحد، وزارة الصحة السعودية عن وفاة مواطن بفيروس "كورونا"، لترتفع حالات الوفايات ا ...

السعوديّة : فيروس كرونا يتسبّب في مقتل 66 شخصا أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس الأحد عن وفاة مواطنين اثنين بفيروس كورونا لترتفع بذلك الوفي ...

وفاة مدير مستشفى ووهان الصينية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا توفي مدير مستشفى ووتشانغ في مدينة ووهان الصينية ليو تشى مينغ صباح اليوم الثلاثاء، بسبب الإ ...