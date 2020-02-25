إيطاليا: حالة وفاة سابعة بسبب فيروس كورونا

اخر تحديث : 25/02/2020

كورونا

أعلنت مجموعة آدنكرونوس الاعلامية تسجيل حالة وفاة سابعة مساء أمس الاثنين، جراء فيروس كورونا الجديد.
وأشارت المجموعة إلى أن الضحية هي امراة (62 عاماً) من سكان منطقة لودي، بؤرة تفشي عدوى الفيروس في مقاطعة لومبارديا شمالي البلاد.
وتم وفقا لآخر إحصائيات لوزارة الصحة الايطالية، التأكد من 229 إصابة بالفيروس، معظمها في مقاطعتي لومبادريا (172 إصابة) وفينيتو المجاورة (32 إصابة).


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