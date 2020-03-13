إيطاليا: عدد الوفيات يقفز إلى 1266 وأكثر من 17 ألف مصاب

أعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية أنجيلو بوريلي في مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة، أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد بلغ 17660 بينما وصل عدد الضحايا إلى 1266.

وأشار المتحدث الإيطالي إلى أن هناك 14955 مصاب بالفيروس في إيطاليا، بزيادة بحاصل 2116 مقارنة بالأمس، في حين بلغ إجمالي عدد المصابين، بما يشمل الضحايا والمتعافين 17660.

وقال بوريللي إن هناك 1266 ضحية، بزيادة بمجموع 250 عن الأمس، أما المتعافين، فقد بلغوا 1439، بزيادة بحاصل 181 مقارنة بالـ24 ساعة الماضية.

وبين المتحدث بأن 1328 شخصا يخضعون للعناية المركزة، أي 175 آخرين عن أمس.

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