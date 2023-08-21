إيطاليا: قريباً آليات أكثر صرامة لإعادة من لا حق لهم اللجوء من المهاجرين

أعلنت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، أنها على وشك إعداد آليات أكثر صرامة لإعادة الذين لا يحق لهم التمتع باللجوء من المهاجرين.

وأضاف نائب رئيس الوزراء في تصريحات لصحيفة (كورييري ديلا سيرا) اليوم الإثنين، أن “مشكلة الهجرة غير النظامية ليست إيطالية فقط، وهي تتعلق بأزمات قائمة قبل حكومتنا، بل وترتبط بأزمات جديدة أيضاً”، فـ”طريق البلقان لا تزال سالكة، والتدفقات من القارة الأفريقية هائلة أيضاً بسبب أزمة الغذاء، وهناك أزمات في أفغانستان، باكستان، السودان، ساحل العاج، غينيا، بوركينا فاسو، واليوم في النيجر أيضاً، بعد أن كانت دولة ملتزمة باحتواء الهجرة الجماعية”.

أما فيما يتعلق بالاتفاقات المبرمة في تونس، فقد ذكر وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن تونس “تفعل كل ما في وسعها، لقد أبلغونا في هذه الساعات فقط أنهم استولوا على 4 قوارب في صفاقس، كانت جاهزة للمغادرة بكل ما تحمل من أسلحة وأموال”.

وأستدرك تاياني: « لكن لديهم (تونس) مشكلتين كبيرتين، إحداهما مشكلة قوارب الصيد المزيفة التي تنطلق من ليبيا ويقودها تجار البشر لتصل إلى صفاقس حاملة المهاجرين. والأخرى مرتبطة بصعوبة تدخلهم، بسبب ندرة الوسائل والرجال تحت تصرفهم » .

وأشار كاتب حزب (فورتسا إيتاليا)، إلى أن « هناك قوات مسلحة تعمل في نوبات مرهقة لكنها غير قادرة على وقف التدفقات، لذلك يجب تطبيق المذكرة الأوروبية التي تخصص 100 مليون يورو لتونس لمواجهة هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن » ، فـ « يمكننا بفضل هذه الأموال، جعلها تمتلك زوارق دورية جديدة، فضلا عن تسخير قوات الشرطة والشرطة المالية لتدريب ضباطهم العسكريين وعناصر إنفاذ القانون المشاركين بعمليات المراقبة والاحتواء » .

وذكّر تاياني، بأن « إيطاليا بأسرها تتحمل عبئًا يجب أن يكون على عاتق أوروبا بأكملها، ونحن نعمل في محافل الاتحاد الأوروبي من أجل ذلك. توفر وزارة الداخلية إعادة توزيع أكثر إنصافًا للمهاجرين، ولكننا نعتزم أيضًا إدخال آليات أكثر صرامة وفعالية لإعادة من ليس لديهم الحق بأن يتم استقبالهم”. واختتم بالقول: “سنقوم بذلك قريباً جداً » .

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