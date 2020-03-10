إيطاليا: 631 حالة وفاة وأكثر من 8 آلاف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الايطالية مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 8514 شخص، بزيادة 529 عن أمس الاثنين، بينما بلغ مجمل الوفيات 631 حالة وفاة، اثر تسجيل 168 وفاة جديدة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 1004 بشفاء 280 اليوم.

وأشار رئيس هيئة الدفاع المدني، المفوض الحكومي لطوارئ فيروس كورونا (كوفيد 19)، انجبلو بوريللي، خلال مؤتمر صحفي اليومي، الى ان مجمل من اصابهم الفيروس، بما فيهم من تعافى ومن توفى، فاق العشرة آلاف شخص، 10 آلاف و194 على وجه التحديد.

ونوه بوريللي بأن الضحايا الجدد لم يمتوا بسبب الفيروس حصرا، بل كانوا يعانون من أمراض اخرى مختلفة، من بينها فيروس كورونا.

أما بالنسبة للفئات العمرية للمتوفين منذ تفجر أزمة تفشي العدوى، فإن 2% تتراوح أعمارهم بين 50 و 59 عاما، و 8% بين 60-69 عاما، و 32% بين 70-79 عاما، و 45٪ بين 80-89 عاما و 14% فوق الـ90 عاما، وفق ما كشفته وكالة آكي الايطالية.

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