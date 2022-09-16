10 قتلى فى فيضان فى وسط إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الجمعة، أن 10أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء هطول أمطار غزيرة خلال الليل وفيضانات في منطقة ماركي بوسط إيطاليا، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن أربعة مفقودين من بيهم اطفال.

وأشارت صحيفة « الديباتى » الإسبانية إلى أنه في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات ، سقط حوالي 400 ملم من الأمطار ، فغمرت شوارع العديد من المدن حول عاصمة المنطقة ، أنكونا ، على ساحل البحر الأدرياتيكي.

وقد حولت الأمطار شوارع بلدات بين محافظتي أنكونا وبيزارو-أوربينو بمقاطعة ماركي إلى ممرات مائية.

وقال عمدة بلدة كانتيانو، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2000 نسمة، أليساندرو بيتشيني في تصريح صحفي إن « الوضع مأساوي » وأنهم بصدد احتساب الأضرار » .

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