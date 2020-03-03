إيطاليا: 79 حالة وفاة وأكثر من 2200 مصاب بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الايطالية مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 2263 شخصًا، والوفيات إلى 79 حالة وفاة، قيما تعافى 160 من المرضى.

وذكر رئيس هيئة الدفاع المدني، المفوض الحكومي لطوارئ فيروس كورونا، أنجيلو بوريللي في مؤتمر صحفي، أن 1034 شخصًا من المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات، منهم 229 في العناية المركزة.

وأشار المسؤول الايطالي إلى أنه تم إجراء عمليات إختبار على ما يناهز الـ26 ألف شخص، بزيادة قدرها 10% مقارنة بأمس الاثنين.

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