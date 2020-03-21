إيطاليا: 793 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم السبت، وفاة 793 شخصا في أنحاء البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4825 وفاة.

ونقلت وسائل إعلام عن السلطات قولها اليوم إن عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 53578 مصابا شفي منهم 6072 شخصاً.

وكانت سلطات إقليم لومبارديا في شمال إيطاليا أعلنت في وقت سابق تسجيلها 546 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية لتتجاوز حصيلة ضحايا الوباء في الإقليم 3 آلاف شخص.

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