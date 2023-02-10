ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال في تركيا إلى 18 ألفًا و342 شخصا

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية « آفاد » في بيان أصدرته صباح اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلازل جنوبي تركيا إلى 18 ألفًا و342 والإصابات إلى 74 ألفًا 242 شخصًا.
وأشارت « آفاد » إلى وقوع 1509 هزات ارتدادية عقب الزلزالين، مؤكدة إجلاء 75 ألفًا و780 شخصًا من المتضررين من الولايات العشرة المنكوبة.
وذكرت أن « آفاد » ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية والهلال الأحمر أرسلوا 137 ألفًا و973 خيمة ومليونًا و507 ألفًا و494 بطانية إلى مناطق الزلزال، مؤكدة نصب 97 ألفًا و973 خيمة عائلية حتى الآن.
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