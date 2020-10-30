ارتفاع ضحايا زلزال إزمير إلى 17 قتيلا و709 جريحا

أعلنت وكالة الأناظول التركية اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، ارتفاع عدد ضحايا زلزال ضرب إزمير غربي تركيا اليوم إلى 17 قتيلا و709 جريحا.

يُشار إلى أن زلزالا ضرب بقوة 6.6 درجات ولاية إزمير غربي تركيا، وحُدّد مركز الزلزال في بحر إيجة على بعد 17 كيلومترا من سواحل قضاء « سفري حصار » وعلى عمق 16.54 كيلومترا.

وكشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية « آفاد » بأن المنطقة شهدت 107 هزة ارتدادية، 21 منها شدتها فوق 4 درجات، عقب الزلزال الذي أدى لانهيار 17 مبنى.

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