ارتفاع عدد قتلى الزلزال جنوبي تركيا إلى 1651 شخصا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد إلى 1651 شخصا.

وأفاد رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية يونس سيزر في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن 1651 شخصا لقوا مصرعهم جراء الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش وبلغت قوته 7.7 درجات.

وأضاف أن عدد المصابين ارتفع إلى 11 ألفا و119 مصابا، فيما بلغ عدد المباني التي تدمرت بفعل الزلزال 3471.

وللتذكير فقد ضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى570 وفاة، و1403 إصابة في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس في حصيلة غير نهائية.

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