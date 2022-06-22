ارتفاع قتلى زلزال أفغانستان إلى 950 شخصا وأكثر من 600 جريح

أعلنت هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان اليوم الأربعاء، أن 950 شخصا لقوا مصرعهم حتى الآن من جراء الزلزال، مشيرة إلى إصابة أكثر من 600 آخرين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان وكان على عمق 51 كيلومترا.

وكتب أحد سكان العاصمة الأفغانية كابل على موقع مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي يقول « هزات قوية وطويلة ».

وكانت ولاية بكتيكا الأكثر تضررا من جراء الزلزال في أفغانستان، فيما سجل وقوع ضحايا وخسائر أقل بكثير في ولاية خوست المجاورة.

وقدّر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قوة الزلزال عند 6.1 درجة على الرغم من أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قالت إنها بلغت 5.9 درجة.

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