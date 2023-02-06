ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا إلى 2316

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ارتفاع عدد قتلى الزلازل الذي ضرب جنوبي البلاد إلى 2316 قتيلًا.

وقال أورهان تتار، المدير العام للحد من مخاطر الزلازل في إدارة الكوارث والطوارئ في تصريح للصحفيين، مساء الإثنين، إن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 13 ألفًا و293 مصابًا.

وأضاف تتار أن عدد المباني التي تدمرت بفعل الزلزال بلغ 6217، مشيرا إلى إنقاذ 7 آلاف 340 شخصًا من تحت الأنقاض.

يُشار على أن زلزالا ضرب فجر اليوم الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

كلمات البحث :تركيا;زلزال;قتلى