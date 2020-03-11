ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيران الی 354 شخصا

أعلن مدير مركز الإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني کیانوش جهانبور في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 354 والمصابين إلى 9 آلاف والمتعافين 2959 شخصا.
وأشار المتحدث إلى أنه وفقا للنتائج المختبرية فقد تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 958 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين في البلاد الى 9 الاف لغاية الان.
وبين جهانبور بأنه توفي خلال الساعات الـ 24 الماضية 63 من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي عدد المتوفين بسبب هذا الفيروس الى 354 شخصا.
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