استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة برصاص الاحتلال

استُشهدت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة صباح اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الصهيوني، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها.

وقال الصحفي المصاب علي سمودي في جنين، إنه كان يتواجد برفقة الزميلة أبو عاقلة ومجموعة من الصحفيين في محيط مدارس وكالة الغوث قرب مخيم جنين، وكان الجميع يرتدي الخوذ والزي الخاص بالصحفيين.

وأضاف ان قوات الاحتلال استهدفت الصحفيين بشكل مباشر، ما أدى إلى اصابته برصاصة في ظهرة، واستشهاد زميلته أبو عاقلة بعد إصابتها برصاصة في الرأس.

وأكد السمودي أن المكان الذي كان يتواجد فيه الصحفيون واضحا لدى جنود الاحتلال، وأنه لم يكن هناك أي مسلح او مواجهات في تلك المنطقة، وان استهدافهم جرى بشكل متعمد.

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