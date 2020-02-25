اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا في الجزائر

أعلن وزير الصحة الجزائري « عبد الرحمن بن بوزيد » في تصريح للقناة التلفزية الجزائرية مساء اليوم الثلاثاء، عن أول حالة إصابة مؤكدة بوباء كورونا في الجزائر.

وقال الوزير إن المصاب مواطن إيطالي دخل الجزائر في 17 فيفري الجاري وجرى تحويله إلى معهد باستور بالعاصمة، رفقة مواطن إيطالي آخر كان برفقته، لإجراء التحاليل والفحوصات عليهما.

وأوضح وزير الصحة بأن التحاليل أظهرت إصابة واحد من المواطنين الإيطاليين بفيروس كورونا، فيما تأكد خلو الثاني من الفيروس.

وكشف الوزير أن الموطن الإيطالي المصاب تم وضعه في الحجر الصحي، وتحت مراقبة مشددة.

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