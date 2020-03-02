الأردن تُسجّل أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن قادم من إيطاليا

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن أردني قدم من إيطاليا قبل أسبوعين.

وكشف الوزير بأن المصاب الأردني بفيروس كورونا كان في الحجر الصحي منذ أيام بعد أن قدم من ايطاليا برفقة زميل له، وكان يعاني من أعراض كورونا، وبعد اجراء الفحص ليلا كان هناك شك بالنتيجة، ثم أعيد الفحص، وظهرت النتيجة ايجابية للأول، فجرى وضعه بالعزل الصحي تحت اشراف طبي متخصص.

وأشار وزير الصحة الأردني إلى أن المواطن المصاب نقل إلى قسم العزل الوبائي في أحد المستشفيات، وأرسل فريق طبي متخصص إلى منزله للتعقيم والحجر المنزلي على عائلته 14 يوما، وفي حال تبين وجود إصابات يجري تحويلهم إلى العزل.

واضاف الوزير أن الشخص الثاني غير مصاب لكن جرى التحفظ عليه بالحجر الصحي، وسيتم إعادة الفحص له بعد اسبوع، وإذا كانت النتيجة سلبية فسيجري إخلاؤه.

وقال الوزير إنه في حال ارتفعت الإصابات بكورونا إلى 20 سيتم إغلاق المدارس ومنع التجمعات.

كلمات البحث :إيطاليا;الأردن;كورونا