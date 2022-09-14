الأردن: 7 قتلى في انهيار عمارة سكنية

ارتفع عدد القتلى إثر انهيار عمارة في العاصمة الأردنية عمّان أمس الثلاثاء، إلى 7 أشخاص وأكثر من 10 أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض، وفق ما أكدت مديرية الأمن العام ومصادر طبية، صباح اليوم الأربعاء.

وقد دعا رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إلى فتح تحقيق للوقوف على أسباب انهيار العمارة.

وتتمثل تفاصيل الحادث، انهيار عمارة سكنيّة مكوّنة من 4 طوابق قد انهارت في منطقة اللويبدة في العاصمة.

وقال نائب رئيس الوزراء، توفيق كريشان في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية، إنّ « أحد أسباب انهيار العمارة في اللويبدة أنها قديمة ومتهالكة ».

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