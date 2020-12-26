الأزهر: عدم المبالاة بخطورة كورونا جناية وإثم عظيم



أعلن مُجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف اليوم السبت، إطلاق حملة توعية إلكترونية لمواجهة وباء كورونا بعد زيادة أعداد المصابين مؤخرا، على أن يتم تنفيذ الحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للمجمع والحسابات الشخصية لوعاظ وواعظات الأزهر على هذه الوسائل، بعنوان: « الإهمال إثمٌ فاجتنبوا ».

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عيّاد، إن « هذه الحملة تأتي في إطار ما يواجهه العالم اليوم من وباء عالمي لم ينج منه أحد ويحتاج منّا جميعًا إلى أن نستشعر المسؤولية على المستويين الفردي والمجتمعي، خاصة وأن هذا الوباء لا يفرق بين أحد وإنما الجميع معرض للابتلاء به ».

وأشار الأمين العام إلى أنه « مع الأخذ بالأسباب في مواجهة البلاء لابد وأن من ابتلي بهذا الوباء أن يصبر، وأن يتوكل على ربه تبارك وتعالى، وأن يعزل نفسه حتى لا يُلحق الضرر بغيره، خاصةً وأن بعض الناس لا يبالون بخطورة الوباء ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي مع علمهم بحملهم للوباء، وإن أول من يتأذى من المصاب هم أسرته والمقربون منه، وهذا إثم عظيم وجناية كبرى » .

كما حذّر الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عيّاد من « القيام بأي عمل من أعمال التنمر وإظهار العداوة للمصاب أو لأي من أفراد أسرته، مشددا على أن هذا الأمر منهي عنه شرعا ».

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