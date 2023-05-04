الأمم المتحدة: على العالم الاستعداد لدرجات حرارة قياسية

اخر تحديث : 04/05/2023

حرارة

حذّرت الأمم المتحدة من أنّ هناك احتمالاً قوياً بأن تتشكّل ظاهرة إل نينيو المناخية هذا العام ممّا قد يدفع درجات الحرارة إلى معدّلات قياسية جديدة.

وقدّرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن هناك احتمالا بنسبة 60 في المئة لتشكّل ظاهرة إل نينيو بحلول نهاية جويلية وبنسبة 80 في المئة بحلول نهاية سبتمبر.

وإل نينيو ظاهرة مناخية طبيعية ترتبط عموماً بارتفاع درجات الحرارة وزيادة الجفاف في بعض أنحاء العالم وبأمطار غزيرة في مناطق أخرى.

وحدثت هذه الظاهرة آخر مرة في 2018-2019 وأتاحت المجال لحلقة طويلة من ظاهرة إل نينيا التي تسبب آثاراً عكسية، خصوصاً انخفاض درجات الحرارة.

وأوضح رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس في بيان أنّها « كانت بمثابة كابح موقت لارتفاع درجات الحرارة العالمية »، معتبراً أنّ « تشكّل إل نينيو سيؤدّي على الأرجح إلى ذروة جديدة في الاحترار المناخي ويزيد من احتمال تسجيل درجات حرارة قياسية ».


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