الأمم المتحدة: على العالم الاستعداد لدرجات حرارة قياسية

حذّرت الأمم المتحدة من أنّ هناك احتمالاً قوياً بأن تتشكّل ظاهرة إل نينيو المناخية هذا العام ممّا قد يدفع درجات الحرارة إلى معدّلات قياسية جديدة.

وقدّرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن هناك احتمالا بنسبة 60 في المئة لتشكّل ظاهرة إل نينيو بحلول نهاية جويلية وبنسبة 80 في المئة بحلول نهاية سبتمبر.

وإل نينيو ظاهرة مناخية طبيعية ترتبط عموماً بارتفاع درجات الحرارة وزيادة الجفاف في بعض أنحاء العالم وبأمطار غزيرة في مناطق أخرى.

وحدثت هذه الظاهرة آخر مرة في 2018-2019 وأتاحت المجال لحلقة طويلة من ظاهرة إل نينيا التي تسبب آثاراً عكسية، خصوصاً انخفاض درجات الحرارة.

وأوضح رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس في بيان أنّها « كانت بمثابة كابح موقت لارتفاع درجات الحرارة العالمية »، معتبراً أنّ « تشكّل إل نينيو سيؤدّي على الأرجح إلى ذروة جديدة في الاحترار المناخي ويزيد من احتمال تسجيل درجات حرارة قياسية ».

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