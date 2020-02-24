البحرين تُعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا COVID-19 لمواطن بحريني قادم من إيران.

وبينت الوزارة بأنه تم الاشتباه بإصابة الشخص المذكور وظهور أعراض الفيروس عليه فتم نقله فورًا للعلاج و العزل في مركز صحي وإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من إصابته بالفيروس وبدء تطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية لمن أصابهم المريض.

وأكدت وزارة الصحة أنها قامت باتباع جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة إثر اشتباهها بإصابته بالفيروس حيث تم إجراء التحاليل اللازمة عبر فريق طبي مختص كما تم استدعاء المخالطين للمريض و تطبيق اجراءات العزل المعتمدة عليهم.

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