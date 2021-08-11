الجزائر: ارتفاع حصلية ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية منهم 28 عسكريا

ارتفعت حصيلة وفيات حرائق الغابات بالجزائر، اليوم الأربعاء، إلى 65 على المستوى الوطني منهم 37 مدنيا و 28 عسكريا.

وكشفت ذات الحصيلة عن إصابة 12 عسكريا بجروح و « وضعهم حالي خطير » في حين كشفت حصيلة الثلاثاء على الساعة الحادية عشر مساء عن تسجيل 42 وفيات على المستوى الوطني (17 مدنيا و25 عسكريا).

للإشارة فقد سجلت أكبر حصيلة للضحايا بولاية تيزي وزو أما فيما يخص الحرائق فان جهود عناصر الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي متواصلة ميدانيا

وكشف المدير العام للغابات علي محمودي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية واج أنه من اجمالي 103 حريقا الذي نشب عبر 17 ولاية من الوطن منذ الاثنين المنصرم هناك 86 حريقا لم يتم بعد اخماده، موضحا أن ولاية تيزي وزو لوحدها سجلت 30 حريقا مروعا.

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