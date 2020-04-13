الجزائر: ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 313 شخصا

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار في تصريح لوكالة أنباء الجزائر اليوم الاثنين، تسجيل 69 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الاجمالي إلى 1983 حالة مؤكدة، فيما سجلت 18 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 313 حالة.

وأوضح المسؤول الجزائري بأن الوفيات الجديدة موزعة عبر 10 ولايات، ليبلغ عدد الوفيات 313 حالة موزعة عبر 37 ولاية.

وحسب الإحصائيات المقدمة، فإن 42 بالمائة من إجمالي الحالات المؤكدة هم أشخاص يبلغ عمرهم 60 سنة فما فوق في حين أنه من ضمن مجموع الوفيات 74 بالمائة يبلغ عمرها 60 سنة فما فوق.

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