الجزائر: تسجيل حالتين جديدتين تحملان فيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها اليوم الاثنين، أن المسح الوبائي مكن من التعرف على امرأة تبلغ من العمر 53 سنة وابنتها البالغة 24 سنة تأكدا أنهما حاملتين لفيروس كورونا ولكنهما أصحاء وفق المختبر الوطني المرجعي لمعهد باستور الجزائري.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم عزل المرأة وابتنها والتكفل بهما .

وأوضح البيان ان « نظام الرصد والإنذار الذي تم وضعه وتعزيزه بانتظام للاستجابة لتطور الحالة الوبائية لفيروس كورونا جعل من الممكن استعادة مسار رحلة الجزائري البالغ من العمر 83 سنة وابنته المقيمان بفرنسا والذين أقاما في الجزائر من 14 إلى 21 فيفري 2020 مع أسرتهما في البليدة والتي تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا بعد عودتهما الى فرنسا في 21 فبراير 2020 « .

وأشارت الوزارة الى ان المعنيين « لم تظهر عليهما اعراض المرض الا بعد 3 ايام من وصولهما إلى مدينة البليدة اي في 17 فيفري 2020″.

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