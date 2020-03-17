الجزائر: تسجيل خامس حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، عن وفاة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 5 حالات من مجموع 60 حالة إصابة مؤكدة.

وتتعلق حالة الوفاة الجديدة برجل يبلغ من العمر 50 سنة مصاب بمرض مزمن من ولاية البليدة، كان في اتصال بالحالات الأولى.

وأكدت الوزارة على أن « نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته، يبقى ساري المفعول، كما تبقى الفرق الطبية مجندة وعلى أقصى درجات التأهب ».

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