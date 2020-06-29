الجزائر: قرابة 300 إصابة جديدة و8 وفيات بكورونا

سُجلت 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و8 وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 303 مريضا للشفاء.

وأفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار إن العدد الاجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 13571 حالة ، وهو ما يمثل نسبة 31 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 905 في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 9674 حالة.

وأوضح المتحدث بأن الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق يمثلون نسبة 75 بالمائة من مجموع الوفيات.

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