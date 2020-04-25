الجزائر: 129 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

سُجّلت 129 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3256 حالة مؤكدة، فيما سجلت 4 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 419 حالة.

وبين الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار بأن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 1479 من بينها 71 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي ما يخص إجمالي الوفيات، أوضح فورار أن 65 بالمائة من حالات الوفاة تخص الفئة العمرية 65 سنة فما فوق.

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