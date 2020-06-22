الجزائر: 149 إصابة جديدة بكورونا

سُجلت 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 7 وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 11920 حالة، وهو ما يمثل نسبة 27 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 852 في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 8559 حالة.

و أوضح المتحدث بأن الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق، يمثلون نسبة 75 بالمائة من مجموع الوفيات و أن 4 حالات وفيات من بين 7 كانوا يعانون من أمراض مزمنة.

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