الجزائر: 165 إصابة جديدة و8 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية 165 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الاجمالي إلى 5723 حالة، فيما سجلت 8 وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 502 حالة.

وبين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار بأن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 2678 من بينها 132 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفيما يتعلق بالحالات التي بصدد العلاج، فقد بلغ عددها 9323 وتشمل 3879 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و5444 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يوجد 18 مريضا حاليا في العناية المركزة.

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