الجزائر: 17 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، 5 حالات جديدة مؤكدة لفيروس كورونا (كوفيد-19) من العائلة نفسها ليصبح بذلك العدد الإجمالي للإصابة 17 حالة مؤكدة.

وأوضحت الوزارة بأن « التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا في اتصال مع الرعية الجزائري وابنته المقيمان بفرنسا ».

يذكر أن عدوى الفيروس قد انتقلت من رعية جزائري بالغ من العمر 83 سنة وابنته المقيمان بفرنسا واللذين أقاما في الجزائر من 14 الى 21 فيفري المنصرم مع أسرتهما في البليدة، والتي تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا بعد عودتهما إلى فرنسا في 21 فيفري.

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