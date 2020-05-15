الجزائر: 187 إصابة جديدة و7 وفيات خلال 24 ساعة

سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر 187 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و113 حالة تماثلت للشفاء فيما سجلت 7 وفيات جديدة.

وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار بأن العدد الاجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 6629 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 536 وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3271 من بينها 113 خلال الـ24 ساعة الماضية.

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