الجزائر: 240 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار اليوم الجمعة، عن تسجيل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 7 وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في الوقت الذي تماثل فيه 146 مريضا للشفاء.
وأشار المتحدث إلى أن العدد الاجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 12685 حالة، و هو ما يمثل نسبة 29 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 885 في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 9066 حالة.
و أوضح المتحدث بأن الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمائة من مجموع الوفيات.
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