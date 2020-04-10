الجزائر: 256 وفاة و 1761 إصابة بكورونا

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار اليوم الجمعة، عن ارتفاع جديد في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد « كوفيد – 19″ بعد تسجيل 95 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي المصابين بالوباء إلى 1761 حالة مؤكدة في 46 محافظة.
وسجلت حالات الوفيات ارتفاعاً أيضا بعد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة في 11 ولاية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي 256 حالة وفاة في 34 ولاية.
وارتفعت حالات التعافي من فيروس كورونا في الجزائر إلى 405 حالات شفاء، بعد تسجيل 58 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات التي يتم علاجها ببروتوكول العلاج « كلوركين » إلى 1712 حالة
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