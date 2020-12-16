الجزائر: مقتل 3 ضُبّاط في سقوط مروحية عسكرية بعرض البحر

أسفر سقوط مروحية للبحث والإنقاذ العسكرية تابعة لقيادة القوات البحرية الجزائرية أثناء قيام طاقمها بمهمة مأمورة اليوم الأربعاء، في عرض البحر شمال غرب ساحل مدينة بوهارون عن وفاة 3 ضباط كانوا على متنها.

وكشف بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، بأن سقوط مروحية البحث والإنقاذ العسكرية من نوع (MS-25 Merlin) التابعة لقيادة القوات البحرية أثناء قيام طاقمها بمهمة مأمورة، صباح اليوم الأربعاء، في حدود الساعة 11:25، في عرض البحر شمال غرب ساحل مدينة بوهارون، بولاية تيبازة.

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