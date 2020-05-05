الجزائر: 4648 إصابة و465 وفاة بكورونا

أعلنت الجزائر مساء أمس الاثنين، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا المستجد إلى 4648 حالة موزعة على 48 ولاية، و465 حالة وفاة.

وبين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار بأن الجزائر سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 174 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا فيما سجلت حالتي وفاة جديدة .

وأوضح المسؤول الجزائري بأن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 1998 من بينها 62 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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