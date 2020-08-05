الجزائر: 551 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

سجلت 551 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 13 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 427 مريضا للشفاء.

وبين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار بأن ، أن العدد الإجمالي للمصابين بهذا الوباء في بلادنا بلغ على ضوء الأرقام المسجلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 33055 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 1261، في المقابل قفز العدد الإجمالي للمتعافين إلى 22802.

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