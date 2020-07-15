الجزائر: 554 إصابة جديدة بالكورونا و12 حالة وفاة

سُجلت 554 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 441 مريضا للشفاء.

وبين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار بأن العدد الاجمالي للحالات المؤكدة قد بلغ 20770 أي 1.3 حالة لكل 100 ألف ساكن خلال ال24 ساعة الماضية فيما بلغ إجمالي الوفيات 1040 في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 14792 حالة.

وكشف المتحدث بأن 73 بالمائة من الوفيات تخص الأشخاص البالغين من العمر 60 سنة فما فوق.

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