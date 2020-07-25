الجزائر: 605 إصابة جديدة بالكورونا

سُجّلت 605 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر و 10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 383 مريضا للشفاء.

وبين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 764 26 من بينها 605 حالة جديدة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1146 وعدد المتماثلين للشفاء 076 18 .

وأضاف المتحدث بأن 28 ولاية سجلت بها أقل من 10 حالات مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية و 20 ولاية سجلت بها أكثر من 10 حالات.

وكشف فورار ب 63 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة.

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