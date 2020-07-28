الجزائر: 642 إصابة جديدة بكورونا

سجلت 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 11 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 396 مريضا للشفاء.

وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 28615 ، من بينها 642 حالة جديدة، و هو ما يمثل نسبة 1.5 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1174 و عدد المتماثلين للشفاء 19233 شخصا.

كما أضاف المتحدث بأن 27 ولاية سجلت بها أقل من 10 حالات مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية و 21 ولاية سجلت بها أكثر من 10 حالات.

كلمات البحث :إصابة;الجزائر;كورونا