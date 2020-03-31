الجزائر: 716 إصابة و44 حالة وفاة بفيروس كورونا

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر اليوم الثلاثاء، إلى 716 حالة مؤكدة، مع تسجيل 44 حالة وفاة.

وبين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي اليوم، بأنه من بين حالات الوفاة سجلت 4 حالات بولاية البليدة كلهم رجال أعمارهم على التولي 32 و56 و72 و73 سنة.

وأوضح المتحدث بأن الحالات 716 المؤكدة متواجدة عبر 39 ولاية، منها 12 سجلت ما بين حالة واحدة و ثلاث حالات مضيفا أن « حالات الوفاة سجلت في 14 ولاية ».

وقال المتحدث إن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 46 شخصا.

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