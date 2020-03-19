الجزائر: 9 وفيات و90 إصابة بفيروس كورونا

تم اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في الجزائر ليصل عدد الوفيات إلى 9 حالات و90 حالة إصابة.

وبينت المديرة الفرعية المكلفة بالأمراض المتنقلة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية بأن حالة الوفاة الجديدة تتعلق بشخص يبلغ من العمر 47 سنة.

وأوضح مدير الوقاية بوزارة الصحة جمال فورار بأن أغلب الحالات سجلت بولايتي البليدة والجزائر و التي مست في الغالب الفئات التي يتراوح عمرها ما بين 25 و 49 سنة.

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