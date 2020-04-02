الجزائر: 986 إصابة و 83 حالة وفاة بفيروس كورونا

سُجلت 139 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع العدد الاجمالي الى 986 حالة مؤكدة.

كما سُجّلت 25 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الى 83 حالة وفاة.

وبين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار بأن الحالات الـ986 المؤكدة سُجلت على مستوى أربعون (40) ولاية لا سيما ولاية البليدة بـ385 حالة متبوعة بالجزائر العاصمة بـ154 حالة و وهران (62 حالة) و تيزي وزو (40 حالة) .

وبخصوص عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء، أشار فورار أن عددهم ما زال 61 شخصا.

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