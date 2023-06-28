الحجاج يؤدون «طواف الإفاضة» في أول أيام عيد الأضحى

بدأ الحجاج بطواف الإفاضة في المسجد الحرام، اليوم الأربعاء.

وكانت أفواج الحجاج قد قامت منتصف الليل وقبل فجر أول أيام عيد الأضحى، بالتحرك من مشعر مزدلفة، متوجهين إلى منى لرمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيتوا في مزدلفة.

جدير بالذكر بأن طواف الإفاضة هو الركن الثالث من أركان الحج الأربعة في الإسلام، أولهم الإحرام وهو نية الدخول في النسك وثانيهم الوقوف بعرفة وثالثهم طواف الإفاضة ورابعهم السعي بين الصفا والمروة .

وطواف الإفاضة هو من أركان الحج لقوله سبحانه : (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) سورة الحج، الآية 29.

كلمات البحث :حجاج;طواف الإفاضة;عيد أضحى