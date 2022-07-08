الحجاج يتوافدون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

توافد نحو مليون حاج على جبل عرفات مع شروق شمس اليوم الجمعة، لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج بعد عامين قيدت فيهما جائحة كوفيد-19 من عدد الحجاج إلى حد كبير.

ويقف الحجاج بعرفات وهو الركن الأعظم في الحج خاشعين مبتهلين ضارعين بالدعاء إلى الله والتلبية والذكر وقراءة القرآن حتى غروب شمس يوم عرفة.

وبعد غروب شمس اليوم، يفيض الحجاج إلى مشعر مزدلفة لتأدية صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا والمبيت في مزدلفة وجمع الحصوات لرمي جمرة العقبة الكبرى ثم الذهاب مع شروق شمس الغد العاشر من ذي الحجة يوم النحر إلى البيت الحرام لتأدية طواف الإفاضة -الركن الثالث من الحج.

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