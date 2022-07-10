الحجاج يُواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

شرع حجاج بيت الله الحرام، بعد زوال شمس اليوم الأحد، في أداء شعيرة رمي الجمرات الثلاث الصغرى، والوسطى، والكبرى، بمشعر « منى »، في ثاني أيام عيد الأضحى (11 ذي الحجة)، الموافق أول أيام التشريق الثلاثة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية « واس » بأنّ حجّاج بيت الله الحرام استفتحوا أول أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 ذي الحجة) بصعيد منى.

وأضافت أنّ ضيوف الرحمن يرمون في هذا اليوم الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى، ثم العقبة الكبرى، بعد أن رموا يوم أمس السبت الكبرى فقط.

ويتوجّه الحجاج إلى مشعر منى لرمي 21 جمرة، موزعة بـ7 حصيات بدءاً من الصغرى، فالوسطى، ثم العقبة الكبرى، ويكبّرون مع كل واحدة منها، ويدعون بما شاءوا بعد الجمرتين الصغرى والوسطى مستقبلين القبلة.

وبدأ وقت رمي الجمرات في يوم النحر، أمس السبت، حين قام نحو مليون حاج برمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مدينة مكّة المكرّمة، في أول أيام عيد الأضحى. وتبدأ أيام التشريق الثلاثة من زوال الشمس، وهو وقت دخول صلاة الظهر، وتنتهي بغروب الشمس، فيما أجازت فتاوى الرمي قبل الزوال.

وفي اليوم الثالث من التشريق، الذي يوافق الثلاثاء، يرمي الحاج كذلك الجمرات الثلاث، كما فعل في اليومين السابقين، ثم يغادر « مِنى » إلى مكة، ويطوف حول البيت العتيق للوداع ليكون آخر عهده بالبيت.

وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تأتي عقب أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، ويقضيها الحُجاج بمشعر « منى »، وتعرف أيضاً بـ »الأيام المعدودات ».

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